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Александр Мостовой рассказал, нужно ли «Спартаку» усиливать вратарскую позицию

Александр Мостовой рассказал, нужно ли «Спартаку» усиливать вратарскую позицию
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал, нужно ли красно-белым усиливать вратарскую позицию. Ранее московский клуб объявил о расторжении контракта с голкипером команды Александром Селиховым.

«Сейчас в «Спартаке» на позиции вратаря остаются Максименко и возрастной Довбня. Наверное, тренерский штаб подтянет молодого голкипера. Это нормальная практика. Всегда есть кто-то опытный и возрастной, а кто-то — молодой. В нашей огромной стране есть много талантливых ребят, особенно вратарей. Их нужно просто увидеть и помочь раскрыть.

Нужно ли «Спартаку» искать ещё вратаря? Это решать клубу. Там есть люди, которые за это получают деньги и прекрасно разбираются в футболе, хотя сами они не играли», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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