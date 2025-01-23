Стало известно, когда «Барселона» примет решение о продлении контракта с Рафиньей

Руководство «Барселоны» примет решение о пролонгации трудового соглашения с 28-летним нападающим Рафиньей в течение 2025 года, о чём сообщает Mundo Deportivo. Действующий контракт бразильского футболиста рассчитан до 30 июля 2027 года.

Материалы по теме Рафинья прокомментировал волевую победу «Барселоны» над «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов

По информации источника, боссы каталонского клуба называют нынешний сезон в качестве определяющего для будущего Рафиньи в нём. Сам футболист испытывает сильное желание остаться в «Барселоне». Подчёркивается, что руководство сине-гранатовых планирует урегулировать ситуацию с контрактом Рафиньи после пролонгации трудовых соглашений с Педри, Гави, Ламином Ямалем и Рональдом Араухо.

В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Материалы по теме Российские фигуристы выиграли всё золото на Российско-китайских играх

Сколько зарабатывают футболисты: