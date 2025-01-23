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Гленн Бейл: такие матчи, как с Брунеем, дают самоуверенность. Голландия победила бы Россию

Гленн Бейл: такие матчи, как с Брунеем, дают самоуверенность. Голландия победила бы Россию
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Нидерландский легионер «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о последних товарищеских матчах сборной России в 2024 году, в которых подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

«Видел пару матчей, в которых играли парни из «Крыльев», и то не целиком. Впечатления от игры России хорошие, но надо понимать, что соперники не так сильны. При этом Россия победила во всех встречах, смотрелась отлично, к ним претензий предъявить точно нельзя.

Что такие игры дают футболистам? Самоуверенность. Когда забиваешь три-четыре мяча, ты всегда счастлив, это лучше, чем проиграть в три гола. Но, конечно, страна хочет, чтобы их футболисты противостояли лучшим. А сейчас это не так.

Каким был бы счет, если бы Россия играла с Голландией? Без понятия. У сборной Нидерландов сейчас отличный подбор игроков, конечно, они бы победили Россию. Но Россия тоже может удивить, как это было в 2008 году», — приводит слова Бейла «РБ Спорт».

Напомним, в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей, выиграв все с общим счётом 26:0. Среди её соперников были национальные команды Сирии, Брунея, Вьетнама, Беларуси и Сербии.

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