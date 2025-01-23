Синицын: Селихов будет востребован в РПЛ — он выиграл чемпионат России как-никак

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал уход своего коллеги по амплуа Александра Селихова из московского «Спартака».

«Возможно, Селихова не устраивает, что он мало играет, а «Спартак» не устраивают частые травмы вратаря. Поэтому они приняли обоюдное решение, чтобы не обидеть друг друга. Безусловно, Селихов будет востребован в РПЛ, ведь он выиграл чемпионат России как-никак. Самое главное, чтобы здоровье позволяло показывать тот уровень, на который Саня способен», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) 30-летний Селихов не провёл ни одного матча. На счету голкипера восемь игр в Фонбет Кубке России, три из которых — «на ноль». Он выступал за «Спартак» с сезона-2016/2017.