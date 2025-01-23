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Дмитрий Карсаков: Гуарирапа не подошёл ЦСКА, возможный его уход закономерен

Дмитрий Карсаков: Гуарирапа не подошёл ЦСКА, возможный его уход закономерен
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Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Карсаков оценил возможный уход из клуба венесуэльского нападающего Сауля Гуарирапы.

«Расторжение аренды Гуарирапы — это логичное решение со стороны ЦСКА. Нападающий должен забивать, а когда у него за полгода 0 голов и передач — это плохо. Сауль не подошёл армейцам, возможный его уход закономерен. Многие считали, что ЦСКА перед началом сезона не хватало нападающего. Когда подписывается форвард, ожидаешь от него голов, но от Гуарирапы их не было», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне 22-летний Сауль Гуарирапа провёл за ЦСКА во всех турнирах 15 встреч, в которых не смог отметиться результативными действиями.

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