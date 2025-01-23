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Защитник «Факела» Калинин — о Бердыеве: он топ-специалист, это даже бессмысленно обсуждать

Защитник «Факела» Калинин — о Бердыеве: он топ-специалист, это даже бессмысленно обсуждать
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Защитник «Факела» Игорь Калинин рассказал о совместной работе с тренером Курбаном Бердыевым в казанском «Рубине».

«Я очень многому у него научился, особенно в плане тактики. Он топ-специалист, это даже обсуждать не имеет смысла. Он мне доверился, я начал отдавать голевые, исполнять угловые, штрафные.

Но потом меня позвало «Динамо», и я захотел туда перейти. Бердыеву сказали одно, мне — другое, а сам я не подошёл. Хорошо, что, когда всё было решено, мы с Курбаном Бекиевичем пожали друг другу руки. Я неправильно себя повёл, здорово, что позже мне удалось с ним объясниться», — приводит слова Калинина официальный сайт «Факела».

Калинин перешёл из «Краснодара» в «Рубин», который возглавлял Курбан Бердыев, в сентябре 2018 года. Провёл восемь встреч во всех турнирах и отметился одним голом. В июне 2019 года перешёл в московское «Динамо», за основную команду которого не сыграл ни одного матча.

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