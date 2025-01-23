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Гранат: «Зенит» зарабатывает деньги и тут же пускает их на других футболистов

Гранат: «Зенит» зарабатывает деньги и тут же пускает их на других футболистов
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Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о продаже «Зенитом» Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».

«Судя по последним матчам, видно, что Клаудиньо не является потерей для «Зенита». Команде нужна новая обойма, а футболистам — новая мотивация и вызовы. Мне кажется, что клуб делает всё правильно, меняя одних бразильцев на других. Почему нет? Они дают свои плоды. Можно вспомнить первые сезоны, когда Вендел и Клаудиньо выделялись. «Зенит» зарабатывает деньги и тут же пускает их на других футболистов», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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