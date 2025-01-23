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Турецкий журналист: Сульшер лично заинтересован в аренде Рашфорда в «Бешикташ»

Турецкий журналист: Сульшер лично заинтересован в аренде Рашфорда в «Бешикташ»
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Турецкий журналист Гёкмен Озкан сообщил, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд является одной из трансферных целей «Бешикташа».

«Сумасшедшая трансферная цель тренера «Бешикташа» Уле-Гуннара Сульшера: Маркус Рашфорд. Норвежский тренер лично заинтересован в 27-летнем левом нападающем, с которым он работал в «Манчестер Юнайтед», — написал Озкан в социальных сетях.

В текущем сезоне АПЛ англичанин провёл 15 матчей за «красных дьяволов», в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу. Форвард защищает цвета манкунианцев всю свою карьеру в профессиональном футболе.

Напомним, Сульшер официально возглавил «Бешикташ» 17 января. Он тренировал «Манчестер Юнайтед» с 2018 по 2021 год.

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