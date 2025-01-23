«Динамо» требует возвращения Бителло для продолжения переговоров с «Ботафого» — O Globo

Московское «Динамо» заинтересовано предложением «Ботафого» о трансфере атакующего полузащитника Бителло за сумму в размере € 18 млн плюс бонусы, однако бело-голубые требуют возвращения футболиста в расположение команды для дальнейшего продолжения переговоров с бразильским клубом. Об этом сообщает O Globo.

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Напомним, 25-летний хавбек не прибыл на зимние сборы московского клуба. Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.

По информации источника, на текущий момент Бителло находится в Бразилии и рассчитывает, что «Динамо» и «Ботафого» договорятся о его переходе в бразильскую команду. Однако бело-голубые настаивают на том, что футболист должен вернуться, после чего переговоры между сторонами могут быть продолжены.

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