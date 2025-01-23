Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» требует возвращения Бителло для продолжения переговоров с «Ботафого» — O Globo

«Динамо» требует возвращения Бителло для продолжения переговоров с «Ботафого» — O Globo
Аудио-версия:
Комментарии

Московское «Динамо» заинтересовано предложением «Ботафого» о трансфере атакующего полузащитника Бителло за сумму в размере € 18 млн плюс бонусы, однако бело-голубые требуют возвращения футболиста в расположение команды для дальнейшего продолжения переговоров с бразильским клубом. Об этом сообщает O Globo.

Материалы по теме
Фото
Опубликовано письмо, которое «Динамо» отправило бразильским клубам по ситуации с Бителло

Напомним, 25-летний хавбек не прибыл на зимние сборы московского клуба. Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.

По информации источника, на текущий момент Бителло находится в Бразилии и рассчитывает, что «Динамо» и «Ботафого» договорятся о его переходе в бразильскую команду. Однако бело-голубые настаивают на том, что футболист должен вернуться, после чего переговоры между сторонами могут быть продолжены.

Бителло Подробнее
Материалы по теме
Фото
На Сахалине стартовали IV Российско-китайские молодёжные зимние игры

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android