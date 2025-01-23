Призы и вещи умершего экс‑тренера сборной Англии Эрикссона выставлены на аукцион — Mirror

Семья бывшего главного тренера сборной Англии Свен-Йорана Эрикссона выставила на аукцион его личные вещи и награды. Ранее стало известно, что экс-тренер оставил после своей смерти многомиллионные долги. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, самый крупный долг Эрикссона – налоговые обязательства в Великобритании, которые оцениваются в € 8,6 млн. Чтобы их выплатить, семья шведского специалиста выставила на торги дневники Эрикссона времён его жизни в Англии, награды чемпионатов мира и Евро-2004, медали победителя Серии А сезона-1999/2000 и Кубка Италии 2000 года, а также пиджаки от Armani и Burton. Стартовая цена каждого лота составляет £ 7.

Напомним, Эрикссон скончался в августе 2024 года в возрасте 76 лет от рака поджелудочной железы.

Бо́льшую часть своей карьеры он работал с национальными командами, в числе которых сборные Англии, Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин. Также Эрикссон тренировал ряд европейских клубов, в числе которых «Рома», «Бенфика», «Фиорентина», а также работал в Китае. В Англии, помимо национальной команды, Эрикссон тренировал «Манчестер Сити» и «Лестер Сити», а также работал спортивным директором «Ноттс Каунти».