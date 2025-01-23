«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

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Сегодня, 23 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Рейнджерс». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Манчестер Юнайтед»: Байындыр, де Лигт, Мартинес, Йоро, Дало, Эриксен, Коллайер, Фернандеш, Диалло, Зиркзее, Гарначо.

«Рейнджерс»: Батлэнд, Тавернье, Йылмаз, Проппер, Жефте, Балогун, Баррон, Раскин, Байрами, Черны, Игамане.

В заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги Европы «красные дьяволы» встретятся с румынским «Стяуа». Игра пройдёт 30 января и начнётся в 23:00 мск. В свою очередь, «Рейнджерс» проведёт матч с бельгийским «Юнионом». Встреча состоится 30 января в 23:00 мск.

В минувшем туре соревнования «Манчестер Юнайтед» победил «Викторию Пльзень» со счётом 2:1, а «Рейнджерс» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: