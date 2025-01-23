Стал известен срок контракта Клаудиньо с «Аль-Саддом»

Бразильский экс-полузащитник «Зенита» Клаудиньо подписал контракт с «Аль-Саддом» до 2029 года, сообщает пресс-служба катарской команды в социальных сетях.

Напомним, хавбек официально перешёл в «Аль-Садд» 22 января. Ранее президент бразильского «Палмейраса» Лейла Перейра обвинила во лжи руководство действующих чемпионов России, поскольку, по её словам, между клубами была устная договорённость о переходе футболиста.

27-летний Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 года. За это время бразилец принял участие в 121 матче, забил 21 гол и отдал 31 результативную передачу. Вместе с сине-бело-голубыми футболист трижды становился чемпионом России, три раза — победителем Суперкубка и однажды — обладателем Кубка страны.