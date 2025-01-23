Фальк: «Реал» общался с Киммихом, игрок высоко оценивает шансы взять ЛЧ в этом клубе

Мадридский «Реал» контактировал с 29-летним правым защитником «Баварии» Йозуа Киммихом, чей контракт с мюнхенским клубом заканчивается грядущим летом. Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, немецкий футболист рассматривает «Королевский клуб» в качестве привлекательного варианта для продолжения карьеры и считает, что, в то время, как он выступает за него, есть высокие шансы победить в Лиге чемпионов. В свою очередь, «Бавария» желает сохранить защитника и уже провела несколько переговоров с ним.

В нынешнем сезоне Киммих принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: