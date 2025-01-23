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Защитник «Факела» Калинин: в Воронеже полные трибуны, это совсем другая атмосфера

Защитник «Факела» Калинин: в Воронеже полные трибуны, это совсем другая атмосфера
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Защитник «Факела» Игорь Калинин, права на которого принадлежат «Ростову», рассказал, что больше всего ему нравится в воронежском клубе.

«Я играю, мне доверяют, здесь футбольные люди в руководстве. До «Факела» ни разу не играл в центре обороны, а тут получил новый опыт. А ещё после всех ошибок молодости понял, что от добра добра не ищут. Летом 2024 года у меня были разные предложения, но я снова выбрал «Факел». Искренне считаю, что команды второй восьмёрки плюс-минус одинаковы, но в Воронеже полные трибуны, и это совсем другая атмосфера. У меня сейчас неплохой этап, я играю, первый сезон, тьфу-тьфу, когда иду по турнирной дистанции без травм», — приводит слова Калинина официальный сайт «Факела».

В нынешнем сезоне Калинин принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с «Ростовом» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 750 тыс.

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