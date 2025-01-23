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Хоффенхайм — Тоттенхэм, результат матча 23 января 2025, счет 2:3, Лига Европы УЕФА 2024-2025

Дубль Сона позволил «Тоттенхэму» победить «Хоффенхайм» в матче Лиги Европы
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Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «Хоффенхайм» и «Тоттенхэм». Игра проходила на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме (Германия). Матч закончился со счётом 3:2 в пользу гостей.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
23 января 2025, четверг. 20:45 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм, Германия
Окончен
2 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Мэддисон – 3'     0:2 Мин – 22'     1:2 Стах – 68'     1:3 Мин – 77'     2:3 Моква – 88'    

В начале встречи счёт открыл атакующий полузащитник лондонского клуба Джеймс Мэддисон. На 22-й минуте крайний нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин укрепил преимущество своей команды. В середине второго тайма защитник Антон Стах сократил отставание «Хоффенхайма». На 77-й минуте Сон Хын Мин забил свой второй гол в матче. На 88-й минуте ворота гостей поразил нападающий Давид Моква.

В следующем туре соревнования «Тоттенхэм» встретится с «Эльфсборгом» (30 января), а «Хоффенхайм» сыграет с «Андерлехтом» (30 января).

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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