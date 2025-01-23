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Чалов и Оздоев в стартовом составе ПАОКа на матч Лиги Европы со «Славией»

Чалов и Оздоев в стартовом составе ПАОКа на матч Лиги Европы со «Славией»
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Российские футболисты греческого ПАОКа Фёдор Чалов и Магомед Оздоев выйдут на поле с первых минут в домашнем матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы, который пройдёт сегодня, 23 января.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
23 января 2025, четверг. 23:00 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
1-й тайм
0 : 0
Славия П
Прага, Чехия

Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В текущем розыгрыше второго по значимости клубного турнира Европы на счету 26-летнего Чалова два забитых мяча в восьми играх. Это его первый сезон в составе греческой команды. У 32-летнего Оздоева один гол в семи матчах. Магомед защищает цвета ПАОКа с сезона-2023/2024.

Отметим, что ПАОК занимает 23-е место в турнирной таблице Лиги Европы, набрав семь очков после шести встреч. Команда Рэзвана Луческу не может одержать победу в четырёх последних матчах подряд во всех турнирах.

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