«Маккаби» Тель-Авив на выезде проиграл норвежскому «Будё-Глимт» в матче Лиги Европы
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Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались норвежский «Будё-Глимт» и «Маккаби» Тель-Авив. Команды играли на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия). «Будё-Глимт» одержал победу со счётом 3:1.
Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
23 января 2025, четверг. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
0:1 Перец – 12' 1:1 Хёг – 39' 2:1 Эвьен – 62' 3:1 Хёг – 65'
Счёт в матче на 12-й минуте открыл игрок «Маккаби» Дор Перец. На 39-й минуте Каспер Хёг сравнял счёт. На 62-й минуте Хокон Эвьен вывел «Будё-Глимт» вперёд. На 65-й минуте Каспер Хёг оформил дубль, реализовав пенальти.
«Будё-Глимт» занимает седьмое место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Маккаби» находится на 27-й строчке, заработав шесть очков.
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