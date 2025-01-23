«Маккаби» Тель-Авив на выезде проиграл норвежскому «Будё-Глимт» в матче Лиги Европы

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались норвежский «Будё-Глимт» и «Маккаби» Тель-Авив. Команды играли на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия). «Будё-Глимт» одержал победу со счётом 3:1.

Счёт в матче на 12-й минуте открыл игрок «Маккаби» Дор Перец. На 39-й минуте Каспер Хёг сравнял счёт. На 62-й минуте Хокон Эвьен вывел «Будё-Глимт» вперёд. На 65-й минуте Каспер Хёг оформил дубль, реализовав пенальти.

«Будё-Глимт» занимает седьмое место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Маккаби» находится на 27-й строчке, заработав шесть очков.