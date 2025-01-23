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АЗ Алкмар — Рома, результат матча 23 января 2025, счет 1:0, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Рома» в гостях проиграла «АЗ Алкмар» в матче Лиги Европы
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Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «АЗ Алкмар» и «Рома». Игра проходила на стадионе «АФАС» в Алкмаре (Нидерланды). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
23 января 2025, четверг. 20:45 МСК
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Окончен
1 : 0
Рома
Рим, Италия
1:0 Пэрротт – 80'    

На 80-й минуте единственный мяч во встрече забил нападающий нидерландского клуба Трой Пэрротт.

В следующем туре общего этапа Лиги Европы «Рома» встретится с франкфуртским «Айнтрахтом». В свою очередь, «АЗ Алкмар» сыграет с венгерским «Ференцварошем». Оба матча пройдут 30 января и начнутся в 23:00 мск.

В 6-м туре соревнования римский клуб победил «Брагу» со счётом 3:0, а нидерландская команда сыграла вничью с «Лудогорцем» (2:2).

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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