«Рома» в гостях проиграла «АЗ Алкмар» в матче Лиги Европы

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «АЗ Алкмар» и «Рома». Игра проходила на стадионе «АФАС» в Алкмаре (Нидерланды). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 80-й минуте единственный мяч во встрече забил нападающий нидерландского клуба Трой Пэрротт.

В следующем туре общего этапа Лиги Европы «Рома» встретится с франкфуртским «Айнтрахтом». В свою очередь, «АЗ Алкмар» сыграет с венгерским «Ференцварошем». Оба матча пройдут 30 января и начнутся в 23:00 мск.

В 6-м туре соревнования римский клуб победил «Брагу» со счётом 3:0, а нидерландская команда сыграла вничью с «Лудогорцем» (2:2).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: