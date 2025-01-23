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«Олимпиакос» победил в гостях «Порту» в ЛЕ. Клуб из Пирея не проигрывает 17 матчей подряд

«Олимпиакос» победил в гостях «Порту» в ЛЕ. Клуб из Пирея не проигрывает 17 матчей подряд
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В Порту (Португалия) на стадионе «Драгау» завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором местный одноимённый клуб потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса» со счётом 0:2.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
23 января 2025, четверг. 20:45 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
0 : 1
Олимпиакос
Пирей, Греция
0:1 Эль-Кааби – 79'    

В составе победителей единственный гол на счету марокканца Айюба Эль-Кааби на 79-й минуте встречи.

Отметим, что на четвёртой добавленной к основному времени матча минуте гол забил украинский нападающий гостей Роман Яремчук, однако этот мяч был отменён из-за офсайда.

Это поражение стало для «Порту» четвёртым подряд во всех турнирах. У португальской команды восемь очков и 21-е место в турнирной таблице Лиги Европы. «Олимпиакос», напротив, не проигрывает 17 встреч подряд во всех соревнованиях и идёт 12-м во втором по значимости европейском клубном турнире с 12 очками.

Турнирная таблица Лиги Европы
Календарь Лиги Европы
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