«Фенербахче» Моуринью не смог дома обыграть «Лион» в матче Лиги Европы

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «Фенербахче», который тренирует Жозе Моуринью, и «Лион». Игра проходила на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Матч закончился со счётом 0:0.

В следующем туре общего этапа Лиги Европы «Фенербахче» встретится с датским «Мидтьюлланном». В свою очередь, «Лион» сыграет с болгарским «Лудогорцем». Оба матча пройдут 30 января и начнутся в 23:00 мск.

В 6-м туре соревнования турецкий клуб уступил «Атлетику» из Бильбао со счётом 0:2, а французская команда победила франкфуртский «Айнтрахт» со счётом 3:2.

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