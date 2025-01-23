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Защитник «Факела» Калинин — о конфликте с фанатом: я очень быстро забыл это

Защитник «Факела» Калинин — о конфликте с фанатом: я очень быстро забыл это
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Защитник «Факела» Игорь Калинин, права на которого принадлежат «Ростову», назвал лучший и худший момент своих выступлений за воронежский клуб.

– Лучший и худший моменты твоих выступлений за «Факел»?
– Самые классные мгновения – когда понимаешь, что решил задачу. Домашние победы над «Енисеем», «Ахматом», команда с семьями на поле… Теперь хочу пережить эти эмоции в третий раз. А худшие – ну ты понимаешь, наверное.

– Если вернуть время назад, то…
– Я бы вышел на замену в той игре с «Оренбургом» и помог команде победить. Я психанул, да, и это неправильно по отношению к команде. Все играют, бьются, а я так поступаю… Я искренне извинился за это.

– А я думал, ты вспомнишь тот конфликт с болельщиком на трибуне.
– Я очень быстро забыл это. Болельщик поступил некорректно, но и я тоже хорош – я футболист-профессионал, мне что, на каждый выкрик реагировать? Я должен сдерживаться, даже если только что отыграл очень эмоциональный матч, — приводит слова Калинина официальный сайт «Факела».

Напомним, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Оренбургом» защитник отказался выйти на замену, за что был отстранён от тренировок с основной командой. В нынешнем сезоне Калинин вступил в конфликт с болельщиками после матча 8-го тура с «‎Пари НН»‎. Впоследствии КДК оштрафовал игрока на 60 тысяч рублей за неспортивное поведение.

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