Агент Бителло ответил на призыв «Динамо» к клубам из Бразилии не контактировать с игроком

Агент Майкел Портела, представляющий интересы атакующего полузащитника московского «Динамо» Бителло, отреагировал на решение бело-голубых направить письма в бразильские клубы с призывом не вести переговоров с 25-летним футболистом. Ранее хавбек не прибыл на зимний сбор российской команды. Сообщалось, что несколько предложений по нему сделал «Ботафого».

«Опубликованную информацию мы с футболистом восприняли с удивлением. Об интересе крупнейших мировых клубов к Бителло известно всем сторонам настолько, что мы уже получили многочисленные ответы на различные предложения, направленные в «Динамо» мной и официальными представителями заинтересованных клубов.

Обмен электронными письмами, а также документами с предложениями и встречными предложениями доказывают причастность «Динамо» ко всему, что происходит с Бителло на рынке. Следовательно, клубу и его руководству всегда было известно, где, когда и что делал игрок.

Подчёркиваю, ни с моей стороны, ни со стороны Бителло нет никаких действий, о которых не было бы известно клубу, с которым у нас заключён контракт. Я глубоко сожалею о таком отношении, и оно будет рассмотрено в соответствующей сфере», — цитирует агента журналист Лукас Педроса в соцсети Х (ранее Twitter).

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