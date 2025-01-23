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Видео: Артур попрощался с «Зенитом» перед трансфером в «Ботафого»

Видео: Артур попрощался с «Зенитом» перед трансфером в «Ботафого»
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Крайний нападающий Артур попрощался с футболистами и сотрудниками «Зенита» перед своим переходом в «Ботафого», о котором было объявлено в понедельник, 20 января.

Видео можно посмотреть в официальной группе «Зенита» в VK.

Бразильский футболист попрощался с командой в Катаре, где на текущий момент она проходит сборы.

Артур перешёл в «Зенит» из «Палмейраса» в январе 2024 года за € 15 млн. В текущем сезоне нападающий провёл 19 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. Всего в составе сине-бело-голубых Артур сыграл 36 матчей во всех соревнованиях, где забил семь голов и сделал шесть ассистов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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