Стал известен характер травмы Альфонсо Дэвиса, полученной в матче ЛЧ с «Фейеноордом»

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис получил растяжение мышц левого подколенного сухожилия в выездном матче Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (0:3), который прошёл вчера, 22 января. Об этом сообщает пресс-служба немецкой команды.

Сообщается, что 24-летний канадец не сможет помочь своей команде в ближайших встречах. Ориентировочные сроки возвращения Дэвиса в состав не называются.

В нынешнем сезоне Альфонсо Дэвис принял участие в 25 матчах за «Баварию» во всех турнирах, в которых забил один гол. Он выступает в составе немецкого гранда с сезона-2018/2019.

На данный момент команда Венсана Компани лидирует в Бундеслиге с 45 очками. В Лиги чемпионов дела мюнхенской команды идут заметно хуже — 12 очков и 15-е место.