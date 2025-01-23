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Стал известен характер травмы Альфонсо Дэвиса, полученной в матче ЛЧ с «Фейеноордом»

Стал известен характер травмы Альфонсо Дэвиса, полученной в матче ЛЧ с «Фейеноордом»
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Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис получил растяжение мышц левого подколенного сухожилия в выездном матче Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (0:3), который прошёл вчера, 22 января. Об этом сообщает пресс-служба немецкой команды.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
3 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Хименес – 21'     2:0 Хименес – 45+9'     3:0 Уэда – 89'    
Удаления: нет / Ульрайх – 90'

Сообщается, что 24-летний канадец не сможет помочь своей команде в ближайших встречах. Ориентировочные сроки возвращения Дэвиса в состав не называются.

В нынешнем сезоне Альфонсо Дэвис принял участие в 25 матчах за «Баварию» во всех турнирах, в которых забил один гол. Он выступает в составе немецкого гранда с сезона-2018/2019.

На данный момент команда Венсана Компани лидирует в Бундеслиге с 45 очками. В Лиги чемпионов дела мюнхенской команды идут заметно хуже — 12 очков и 15-е место.

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