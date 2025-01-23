Фото: Моуринью не узнал главного тренера «Лиона» перед очным матчем команд в ЛЕ

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью, вероятно, перепутал наставника «Лиона» Пьера Сажа с его помощником перед стартовым свистком на очный матч этих команд в 7-м туре общего этапа Лиги Европы (0:0).

В преддверии встречи португальский специалист подошёл пожать руку помощнику Сажа и сказал ему несколько слов. После чего ассистент тренера «Лиона» указал Моуринью пальцем на самого Сажа. Португалец удивился, посмотрев на французского коллегу. После этого наставник «Фенербахче» поздоровался с Сажем. Также они сделали совместную фотографию.

В следующем туре общего этапа Лиги Европы «Фенербахче» встретится с датским «Мидтьюлланном». В свою очередь, «Лион» сыграет с болгарским «Лудогорцем». Оба матча пройдут 30 января и начнутся в 23:00 мск.

Моуринью толкнул на тренировке собственный игрок: