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Фото: Моуринью не узнал главного тренера «Лиона» перед очным матчем команд в ЛЕ

Фото: Моуринью не узнал главного тренера «Лиона» перед очным матчем команд в ЛЕ
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью, вероятно, перепутал наставника «Лиона» Пьера Сажа с его помощником перед стартовым свистком на очный матч этих команд в 7-м туре общего этапа Лиги Европы (0:0).

В преддверии встречи португальский специалист подошёл пожать руку помощнику Сажа и сказал ему несколько слов. После чего ассистент тренера «Лиона» указал Моуринью пальцем на самого Сажа. Португалец удивился, посмотрев на французского коллегу. После этого наставник «Фенербахче» поздоровался с Сажем. Также они сделали совместную фотографию.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
23 января 2025, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
0 : 0
Лион
Лион, Франция

В следующем туре общего этапа Лиги Европы «Фенербахче» встретится с датским «Мидтьюлланном». В свою очередь, «Лион» сыграет с болгарским «Лудогорцем». Оба матча пройдут 30 января и начнутся в 23:00 мск.

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