Во Франции судят женщину, плеснувшую кислотой в форварда «Брентфорда» Висса — Ouest France

Во Франции судят женщину, плеснувшую кислотой в нападающего «Брентфорда» Йоана Висса в июле 2021 года. Футболист на тот момент выступал за французский «Лорьян». Об этом сообщает Ouest France.

По информации источника, женщине предъявлены обвинения в покушении на убийство, похищении ребёнка в возрасте до 15 лет, насилии с применением оружия и вторжении в жилище. Подсудимой грозит до 30 лет тюрьмы. Отмечается, что женщина винит в произошедшем «голоса в голове», которые велели ей совершить преступление. На суде она принесла извинения всем пострадавшим.

Напомним, 32-летняя психически нездоровая женщина пробралась в дом Висса и плеснула ему в лицо кислотой. Перед этим она пыталась похитить новорождённую дочь футболиста. Нападавшей удалось скрыться с места преступления, её задержали только через сутки, за которые она успела напасть ещё на двух людей и облить их той же самой кислотой.

После нападения Йоан был успешно прооперирован. Данный инцидент не навредил его профессиональной карьере. В нынешнем сезоне Висса принял участие в 23 матчах во всех турнирах за «Брентфорд», в которых он отметился 12 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.