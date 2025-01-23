«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: гол де Лигта отменён после просмотра VAR

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В эти минуты идёт матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Рейнджерс». Игра проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 23-й минуте счёт в игре открыл защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт, однако гол был отменён после просмотра VAR.

В заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги Европы «красные дьяволы» встретятся с румынским «Стяуа». Игра пройдёт 30 января и начнётся в 23:00 мск. В свою очередь, «Рейнджерс» проведёт матч с бельгийским «Юнионом». Встреча состоится 30 января в 23:00 мск.

В минувшем туре соревнования «Манчестер Юнайтед» победил «Викторию Пльзень» со счётом 2:1, а «Рейнджерс» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: