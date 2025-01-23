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«Челси» осуществит рекордный трансфер в истории казахстанского футбола — Романо

«Челси» осуществит рекордный трансфер в истории казахстанского футбола — Романо
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Лондонский «Челси» подпишет 16-летнего нападающего казахстанского «Кайрата» Дастана Сатпаева. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По информации источника, «синие» заплатят «Кайрату» € 4 млн + бонусы, что является рекордной сделкой для казахстанской лиги. При этом до наступления 18-летнего возраста молодой футболист останется на родине, а потом приедет на пятилетний контракт с возможностью продления на год.

Ранее российский журналист и инсайдер Иван Карпов сообщал, что сумма трансфера составит € 4,3 млн, из которых € 2,4 млн – фиксированная часть, остальное – бонусы за игры.

В нынешнем сезоне Сатпаев сыграл четыре матча за «Кайрат» в юношеской лиге УЕФА, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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