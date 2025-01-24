Осимхен ударил журналиста, снимавшего его на выходе из ночного клуба — Posta

Репортёр турецкого издания Posta Толгу Боздуман заявил, что форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен ударил его во время того, как журналист снимал футболиста, выходящего из развлекательного заведения ночью.

«Мы с тремя коллегами увидели Осимхена у выхода. Когда мы начали фотографировать, наступил апокалипсис. Он [Осимхен] набросился на меня с криком, пытаясь отобрать камеру, однако я сопротивлялся. Его удар пришёлся мне по голове. Правая сторона до сих пор болит. Потом он начал ругаться. Затем Осимхен предложил: «Удали снимки, а я дам тебе денег». После моего отказа он пригрозил: «Я вас уничтожу».

Осихен выступает за «Галатасарай» на правах аренды, куда он перешёл из «Наполи» минувшим летом.

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