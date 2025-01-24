В «Наполи» отреагировали на появившиеся в СМИ якобы слова Де Лаурентиса о Гарначо

Лидер итальянской Серии А «Наполи» опроверг появившиеся в СМИ слова в отношении вингера «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, якобы принадлежавшие президенту неаполитанцев Аурелио Де Лаурентису. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Ранее 23 января издание Spazio Napoli опубликовало цитату о возможном переходе Гарначо в «Наполи», которая, по их утверждению, принадлежала Де Лаурентису и которая гласила: «Кто гарантирует мне, что он забьёт 20 голов?».

Как сообщает Романо, в клубе отметили, что президент не делал никаких официальных заявлений об аргентинце. Ранее инсайдер сообщал, что начальная цена, которую за Гарначо выдвинут «красные дьяволы» итальянцам, — € 70 млн.

В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и шестью результативными передачами.