В Испании опровергли информацию об интересе «Реала» к Киммиху

Мадридский «Реал» не проявляет интереса к 29-летнему правому защитнику «Баварии» Йозуа Киммиху, несмотря на ранее появившуюся информацию в СМИ об обратном. Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, на текущий момент немецкий футболист находится в стадии переговоров с мюнхенским клубом о пролонгации трудового соглашения, заканчивающегося 30 июня 2025 года. Подчёркивается, что слухи уже связывали Киммиха со «сливочными» минувшим летом, когда его называли в качестве возможной замены для завершившего карьеру Тони Крооса.

В нынешнем сезоне Киммих принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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