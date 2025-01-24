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Жорди Альба назвал свой худший матч за «Барселону»

Жорди Альба назвал свой худший матч за «Барселону»
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Защитник «Интер Майами» Жорди Альба, который ранее выступал за «Барселону», назвал ответный матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2018/2019 между «Барселоной» и «Ливерпулем» (0:4) своим худшим воспоминанием. По словам Альбы, это было хуже, чем поражение 2:8 от «Баварии» в Лиге чемпионов в 2020 году.

«Это была ужасная ночь, для меня это было хуже, чем поражение 2:8 от «Баварии». Я был плох в этой встрече, не буду врать. Кроме того, первый гол был забит после моего паса назад, который не удался.

Такие вещи случались со мной много раз, и они не заканчивались голами. Самое ужасное, что это случилось со мной в тот день. В тот вечер я был не в порядке, я не стесняюсь это признавать. И да, я плакал… Мне было плохо», — приводит слова Альбы Sport.es.

35-летний защитник выступал за «Барселону» с 2012 по 2023 год. За это время он провёл 313 матчей и отметился 17 голами.

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