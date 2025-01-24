Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» изучает возможность обмена Тчуамени на Энцо Фернандеса из «Челси» — D Sports

«Реал» изучает возможность обмена Тчуамени на Энцо Фернандеса из «Челси» — D Sports
Комментарии

Мадридский «Реал» рассматривает возможность прямого обмена опорного полузащитника Орельена Тчуамени на хавбека «Челси» Энцо Фернандеса. Об этом сообщает D Sports.

По информации источника, руководство «Королевского клуба» готово расстаться с французским футболистом, поскольку оно недовольно уровнем его игры. При этом «сливочные» намерены осуществить обмен Тчуамени на Фернандеса без доплат или других условий.

В нынешнем сезоне Тчуамени принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Фернандес сыграл 25 встреч во всех соревнованиях, где забил три гола и сделал восемь ассистов.

Энцо Фернандес Подробнее
Орельен Тчуамени Подробнее
Материалы по теме
Тчуамени — об отношении к футболистам во Франции: нас любят и ненавидят одновременно

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android