«Реал» изучает возможность обмена Тчуамени на Энцо Фернандеса из «Челси» — D Sports

Мадридский «Реал» рассматривает возможность прямого обмена опорного полузащитника Орельена Тчуамени на хавбека «Челси» Энцо Фернандеса. Об этом сообщает D Sports.

По информации источника, руководство «Королевского клуба» готово расстаться с французским футболистом, поскольку оно недовольно уровнем его игры. При этом «сливочные» намерены осуществить обмен Тчуамени на Фернандеса без доплат или других условий.

В нынешнем сезоне Тчуамени принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Фернандес сыграл 25 встреч во всех соревнованиях, где забил три гола и сделал восемь ассистов.

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