Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Английский эксперт по футбольным финансам: при Глэйзерах «МЮ» покупал игроков в кредит

Английский эксперт по футбольным финансам: при Глэйзерах «МЮ» покупал игроков в кредит
Аудио-версия:
Комментарии

Эксперт по футбольным финансам и преподаватель Ливерпульского университета Киран Магуайр раскритиковал менеджмент «Манчестер Юнайтед», отметив, что значительная доля средств, которыми располагают «красные дьяволы», не была заработана самим клубом, а поступала либо за счёт краткосрочных займов, либо за счёт инвестиций совладельца Джима Рэтклиффа, которые направляются на модернизацию объектов на стадионах «Олд Траффорд» и «Кэррингтон».

«В «Манчестер Юнайтед» не замечают, что особенно при Глэйзерах они покупали игроков в кредит. Они живут жизнью Лиги чемпионов на доходы от Лиги Европы. Любой, кто живёт в кредит, скажет вам, что рано или поздно это настигнет его», — приводит слова Магуайра The Athletic.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ с 26 очками.

Материалы по теме
Аморим выдал один из худших стартов в истории «МЮ»
Истории
Аморим выдал один из худших стартов в истории «МЮ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android