Английский эксперт по футбольным финансам: при Глэйзерах «МЮ» покупал игроков в кредит

Эксперт по футбольным финансам и преподаватель Ливерпульского университета Киран Магуайр раскритиковал менеджмент «Манчестер Юнайтед», отметив, что значительная доля средств, которыми располагают «красные дьяволы», не была заработана самим клубом, а поступала либо за счёт краткосрочных займов, либо за счёт инвестиций совладельца Джима Рэтклиффа, которые направляются на модернизацию объектов на стадионах «Олд Траффорд» и «Кэррингтон».

«В «Манчестер Юнайтед» не замечают, что особенно при Глэйзерах они покупали игроков в кредит. Они живут жизнью Лиги чемпионов на доходы от Лиги Европы. Любой, кто живёт в кредит, скажет вам, что рано или поздно это настигнет его», — приводит слова Магуайра The Athletic.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ с 26 очками.