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«Аякс» сенсационно проиграл латвийской РФШ в выездном матче Лиги Европы

«Аякс» сенсационно проиграл латвийской РФШ в выездном матче Лиги Европы
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В Риге на стадионе «Даугава» завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором латвийская РФШ сенсационно переиграла амстердамский «Аякс» со счётом 1:0.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
23 января 2025, четверг. 23:00 МСК
РФШ
Рига, Латвия
Окончен
1 : 0
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1:0 Мархиев – 78'    

Единственный гол в этой встрече был забит на 78-й минуте усилиями 22-летнего финно-российского полузащитника Адама Мархиева.

Примечательно, что гости превзошли чемпионов Латвии в этом матче практически по всем статистическим показателям, включая владение мячом (70 на 30), удары по воротам (13 на семь) и угловые (пять против одного), однако так и не смогли извлечь из этого выгоды.

Команда из Риги одержала свою первую победу в турнире, набрала пять очков и занимает 30-е место в турнирной таблице общего этапа. «Аякс» остался с 10 очками и идёт на 16-й строчке.

Турнирная таблица Лиги Европы
Календарь Лиги Европы
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