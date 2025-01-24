«Аякс» сенсационно проиграл латвийской РФШ в выездном матче Лиги Европы

В Риге на стадионе «Даугава» завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором латвийская РФШ сенсационно переиграла амстердамский «Аякс» со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече был забит на 78-й минуте усилиями 22-летнего финно-российского полузащитника Адама Мархиева.

Примечательно, что гости превзошли чемпионов Латвии в этом матче практически по всем статистическим показателям, включая владение мячом (70 на 30), удары по воротам (13 на семь) и угловые (пять против одного), однако так и не смогли извлечь из этого выгоды.

Команда из Риги одержала свою первую победу в турнире, набрала пять очков и занимает 30-е место в турнирной таблице общего этапа. «Аякс» остался с 10 очками и идёт на 16-й строчке.