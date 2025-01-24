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Манчестер Юнайтед — Рейнджерс, результат матча 23 января 2025, счет 2:1, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Манчестер Юнайтед» вырвал победу на 90+2-й минуте матча с «Рейнджерс» в Лиге Европы
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Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Рейнджерс». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
23 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 1
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
1:0 Батлэнд – 52'     1:1 Дессерс – 88'     2:1 Фернандеш – 90+2'    

На 23-й минуте счёт в игре открыл защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт, однако мяч был отменён после просмотра VAR. На 52-й минуте гол в свои ворота забил вратарь «Рейнджерс» Джек Батлэнд. На 88-й минуте нападающий «Рейнджерс» Сирил Дессерс восстановил равновесие. На 90+2-й минуте полузащитник Бруну Фернандеш забил победный гол «красных дьяволов».

В заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги Европы «красные дьяволы» встретятся с румынским «Стяуа». Игра пройдёт 30 января и начнётся в 23:00 мск. В свою очередь, «Рейнджерс» проведёт матч с бельгийским «Юнионом». Встреча состоится 30 января в 23:00 мск.

В минувшем туре соревнования «Манчестер Юнайтед» победил «Викторию Пльзень» со счётом 2:1, а «Рейнджерс» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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