«Манчестер Юнайтед» вырвал победу на 90+2-й минуте матча с «Рейнджерс» в Лиге Европы

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Рейнджерс». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 23-й минуте счёт в игре открыл защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт, однако мяч был отменён после просмотра VAR. На 52-й минуте гол в свои ворота забил вратарь «Рейнджерс» Джек Батлэнд. На 88-й минуте нападающий «Рейнджерс» Сирил Дессерс восстановил равновесие. На 90+2-й минуте полузащитник Бруну Фернандеш забил победный гол «красных дьяволов».

В заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги Европы «красные дьяволы» встретятся с румынским «Стяуа». Игра пройдёт 30 января и начнётся в 23:00 мск. В свою очередь, «Рейнджерс» проведёт матч с бельгийским «Юнионом». Встреча состоится 30 января в 23:00 мск.

В минувшем туре соревнования «Манчестер Юнайтед» победил «Викторию Пльзень» со счётом 2:1, а «Рейнджерс» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: