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Голевая передача Чалова помогла ПАОКу добиться победы над «Славией» в Лиге Европы

Голевая передача Чалова помогла ПАОКу добиться победы над «Славией» в Лиге Европы
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В Салониках (Греция) на стадионе «Тумба» завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором местный ПАОК нанёс поражение пражской «Славии» со счётом 2:0.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
23 января 2025, четверг. 23:00 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
2 : 0
Славия П
Прага, Чехия
1:0 Шваб – 26'     2:0 Константелиас – 56'    

Счёт в матче открыл австрийский полузащитник ПАОКа Штефан Шваб, реализовав пенальти на 26-й минуте. На 56-й минуте хавбек Яннис Константелиас удвоил преимущество греческой команды после того, как российский форвард ПАОКа Фёдор Чалов отнял мяч у защитника гостей, став автором голевой передачи.

Ещё один россиянин в составе хозяев Магомед Оздоев не смог отметиться результативными действиями.

Команда из Греции набрала 10 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице общего этапа. «Славия» осталась с четырьмя очками и идёт на 31-й строчке.

Турнирная таблица Лиги Европы
Календарь Лиги Европы
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