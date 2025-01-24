Голевая передача Чалова помогла ПАОКу добиться победы над «Славией» в Лиге Европы

В Салониках (Греция) на стадионе «Тумба» завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором местный ПАОК нанёс поражение пражской «Славии» со счётом 2:0.

Счёт в матче открыл австрийский полузащитник ПАОКа Штефан Шваб, реализовав пенальти на 26-й минуте. На 56-й минуте хавбек Яннис Константелиас удвоил преимущество греческой команды после того, как российский форвард ПАОКа Фёдор Чалов отнял мяч у защитника гостей, став автором голевой передачи.

Ещё один россиянин в составе хозяев Магомед Оздоев не смог отметиться результативными действиями.

Команда из Греции набрала 10 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице общего этапа. «Славия» осталась с четырьмя очками и идёт на 31-й строчке.