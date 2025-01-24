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«Эльфсборг» обыграл «Ниццу» с минимальным счётом в матче Лиги Европы

«Эльфсборг» обыграл «Ниццу» с минимальным счётом в матче Лиги Европы
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Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались шведский «Эльфсборг» и французская «Ницца». Команды играли на стадионе «Борас-Арена» в Борасе (Швеция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игором Паячем (Хорватия). Хозяева одержали победу с минимальным счётом 1:0.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
23 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Эльфсборг
Борас, Швеция
Окончен
1 : 0
Ницца
Ницца, Франция
1:0 Хенрикссон – 62'    

Единственный гол в матче забил защитник «Эльфсборга» Густав Хенрикссон на 62-й минуте с передачи Бесфорта Зенели.

«Эльфсборг» занимает 17-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы. Команда набрала 10 очков за семь матчей. «Ницца» находится на предпоследней, 35-й строчке, заработав два очка.

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