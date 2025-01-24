«Эльфсборг» обыграл «Ниццу» с минимальным счётом в матче Лиги Европы
Поделиться
Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались шведский «Эльфсборг» и французская «Ницца». Команды играли на стадионе «Борас-Арена» в Борасе (Швеция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игором Паячем (Хорватия). Хозяева одержали победу с минимальным счётом 1:0.
Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
23 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Эльфсборг
Борас, Швеция
Окончен
1 : 0
Ницца
Ницца, Франция
1:0 Хенрикссон – 62'
Единственный гол в матче забил защитник «Эльфсборга» Густав Хенрикссон на 62-й минуте с передачи Бесфорта Зенели.
«Эльфсборг» занимает 17-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы. Команда набрала 10 очков за семь матчей. «Ницца» находится на предпоследней, 35-й строчке, заработав два очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 января 2025
-
02:20
-
01:49
-
01:33
-
01:24
-
01:00
-
00:58
-
00:58
-
00:56
-
00:53
-
00:52
-
00:35
-
00:28
-
00:17
-
00:17
-
00:08
-
00:08
-
00:00
- 23 января 2025
-
23:47
-
23:35
-
23:29
-
23:25
-
23:22
-
23:14
-
23:00
-
22:57
-
22:49
-
22:43
-
22:41
-
22:39
-
22:37
-
22:36
-
22:18
-
22:17
-
22:17
-
22:14