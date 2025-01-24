«Ференцварош» проиграл «Айнтрахту» в матче Лиги Европы

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта и венгерский «Ференцварош». Команды играли на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте-на-Майне (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энеа Йорги (Албания). «Айнтрахт» одержал победу со счётом 2:0.

Счёт в матче на 49-й минуте открыл игрок хозяев Джан Узун. На 59-й минуте Уго Экитике увеличил преимущество своей команды.

«Айнтрахт» занимает второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы. Команда набрала 16 очков за семь встреч. «Ференцварош» находится на 18-й строчке, заработав девять очков.