«Ференцварош» проиграл «Айнтрахту» в матче Лиги Европы
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Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта и венгерский «Ференцварош». Команды играли на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте-на-Майне (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энеа Йорги (Албания). «Айнтрахт» одержал победу со счётом 2:0.
Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
23 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
2 : 0
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
1:0 Узун – 49' 2:0 Экитике – 59'
Счёт в матче на 49-й минуте открыл игрок хозяев Джан Узун. На 59-й минуте Уго Экитике увеличил преимущество своей команды.
«Айнтрахт» занимает второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы. Команда набрала 16 очков за семь встреч. «Ференцварош» находится на 18-й строчке, заработав девять очков.
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