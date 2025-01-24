Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лацио — Реал Сосьедад, результат матча 23 января 2025, счет 3:1, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Лацио» в большинстве обыграл «Реал Сосьедад» в матче Лиги Европы
Комментарии

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «Лацио» и «Реал Сосьедад». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 мск. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
23 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
3 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
1:0 Хила – 5'     2:0 Дзакканьи – 32'     3:0 Кастельянос – 34'     3:1 Барренечеа – 83'    
Удаления: нет / Муньос – 30'

В начале встречи счёт открыл защитник «Лацио» Марио Хила. На 30-й минуте защитник «Реала Сосьедад» Айен Муньос получил красную карточку. На 32-й минуете нападающий хозяев Маттиа Дзакканьи укрепил их преимущество. Ещё через две минуты игрок Валентин Кастельянос забил третий мяч «орлов» в игре. На 83-й минуте нападающий Андер Барренечеа сократил отставание гостей.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
Материалы по теме
Валерий Овчинников: Захарян рано уехал в Испанию — он не в состоянии играть там

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android