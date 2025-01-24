«Лацио» в большинстве обыграл «Реал Сосьедад» в матче Лиги Европы
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Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «Лацио» и «Реал Сосьедад». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 мск. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
23 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
3 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
1:0 Хила – 5' 2:0 Дзакканьи – 32' 3:0 Кастельянос – 34' 3:1 Барренечеа – 83'
Удаления: нет / Муньос – 30'
В начале встречи счёт открыл защитник «Лацио» Марио Хила. На 30-й минуте защитник «Реала Сосьедад» Айен Муньос получил красную карточку. На 32-й минуете нападающий хозяев Маттиа Дзакканьи укрепил их преимущество. Ещё через две минуты игрок Валентин Кастельянос забил третий мяч «орлов» в игре. На 83-й минуте нападающий Андер Барренечеа сократил отставание гостей.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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