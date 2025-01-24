«Лацио» в большинстве обыграл «Реал Сосьедад» в матче Лиги Европы

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «Лацио» и «Реал Сосьедад». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 мск. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В начале встречи счёт открыл защитник «Лацио» Марио Хила. На 30-й минуте защитник «Реала Сосьедад» Айен Муньос получил красную карточку. На 32-й минуете нападающий хозяев Маттиа Дзакканьи укрепил их преимущество. Ещё через две минуты игрок Валентин Кастельянос забил третий мяч «орлов» в игре. На 83-й минуте нападающий Андер Барренечеа сократил отставание гостей.

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