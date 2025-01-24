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Результаты матчей Лиги Европы УЕФА 23 января

Результаты матчей Лиги Европы УЕФА 23 января
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23 января состоялись 16 матчей 7-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч турнира, прошедших в этот день.

Результаты матчей Лиги Европы УЕФА 23 января:

  • «Хоффенхайм» (Германия) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — 2:3;
  • «Виктория Пльзень» (Чехия) – «Андерлехт» (Бельгия) — 2:0;
  • «Карабах» (Азербайджан) – «Стяуа» (Румыния) — 2:3;
  • «Будё-Глимт» (Норвегия) – «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — 3:1;
  • «Мальмё» (Швеция) – «Твенте» (Нидерланды) — 2:3;
  • «АЗ Алкмар» (Нидерланды) – «Рома» (Италия) — 1:0;
  • «Фенербахче» (Турция) – «Лион» (Франция) — 0:0;
  • «Порту» (Португалия) – «Олимпиакос» (Греция) — 0:1;
  • РФШ (Латвия) – «Аякс» (Нидерланды) — 1:0;
  • «Эльфсборг» (Швеция) – «Ницца» (Франция) — 1:0;
  • «Юнион» (Бельгия) – «Брага» (Португалия) — 2:1;
  • «Лудогорец» (Болгария) – «Мидтьюлланн» (Дания) — 0:2;
  • «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Рейнджерс» (Шотландия) — 2:1;
  • «Лацио» (Италия) – «Реал Сосьедад» (Испания) — 3:1;
  • ПАОК (Греция) – «Славия» Прага (Чехия) — 2:0;
  • «Айнтрахт» Франкфурт (Германия) – «Ференцварош» (Венгрия) — 2:0.
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