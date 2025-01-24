Моуринью — о судействе в матче с «Лионом»: Кумбеди схватил нашего игрока, как в бою UFC

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью раскритиковал работу судей в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы с «Лионом» (0:0).

«Я думаю, мы должны поговорить о VAR. Потому что судья допустил ошибку, дав жёлтую карточку Кумбеди за фол на Шиманьском. Но VAR предназначен для того, чтобы помогать судье, когда он ошибается. А этого не произошло! Они не пригласили главного судью к экрану. Если бы он посмотрел повтор, то дал бы красную карточку. Речь идёт о Паоло Маццолени, это очень известный судья в Италии… Так вот, этот Паоло Маццолени не пригласил главного арбитра. На мой взгляд, ошибки главного судьи можно понять. VAR существует, чтобы их исправлять, но он этого не сделал.

Во втором тайме Кумбеди схватил игрока за шею, как в поединке UFC. Шиманьски шёл в направлении ворот. Это должна была быть вторая жёлтая карточка… Это огромные ошибки, которые, безусловно, сильно повлияли на ход встречи. Невозможно говорить о матче, не упоминая об этом», — приводит слова Моуринью RMC Sport.

На данный момент «Фенербахче» занимает 23-е место в турнирной таблице, набрав девять очков.

Трибуны встречают Моуринью перед матчем с «Зенитом»: