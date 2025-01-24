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Аморим повторил достижение Фергюсона и Басби в «Манчестер Юнайтед»

Рубен Аморим стал третьим тренером «Манчестер Юнайтед», одержавшим победу в каждом из первых трёх матчей у руля команды в крупных европейских соревнованиях, после Мэтта Басби в 1956 году и Алекса Фергюсона в 1990 году, сообщает OptaJoe в социальной сети X.

Во встрече 7-го тура общего этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» обыграл «Рейнджерс» со счётом 2:1. Ранее команда под руководством Аморима победила «Викторию Пльзень» (2:1) и «Будё-Глимт» (3:2).

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги Европы, записав в свой актив 15 очков.

В заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги Европы «красные дьяволы» встретятся с румынским «Стяуа». Игра пройдёт 30 января и начнётся в 23:00 мск.

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