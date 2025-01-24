«Корю себя за то, как тогда жил». Игорь Калинин объяснил, почему не заиграл в «Краснодаре»

29-летний левый защитник Игорь Калинин, выступающий за воронежский «Факел» на правах аренды из «Ростова», рассказал, что помешало ему закрепиться в составе «Краснодара» в 2018 году.

– Я смотрел твой матч за «Краснодар» против «Анжи». Тогда Классон забил после твой подачи.

– Было, да. Но вообще я очень корю себя за то, как тогда жил. Гулял, тусовался, машинами интересовался больше, чем футболом. Если бы мне тогдашнему сегодняшнюю голову на плечи – вообще было бы иначе. Это была сумасшедшая команда. Тот же Классон, Мамаев, Смолов, Перейра, Гранквист, Каборе, Мартынович, Вандерсон. Парни могли отдать любую передачу! От меня требовалось одно – бежать в свободную зону и доставлять мяч в штрафную. Просто по рельсам. Да, там был Рамирес слева, но, поверь мне, это не Дуглас Сантос. Если бы я не тратил время на глупости… Нужно было лишь быть в физической форме и не заниматься ерундой, — приводит слова Калинина официальный сайт «Факела».

В феврале 2018 года Игорь Калинин подписал контракт с «Краснодаром», но уже в августе 2018 года покинул клуб. За чёрно-зелёных футболист сыграл два матча — полную встречу РПЛ с «Анжи» (1:1), в которой Калинин отметился результативной передачей, и восемь минут после выхода на замену в игре чемпионата России со «СКА-Хабаровск» (1:0).

После ухода из «Краснодара» защитник выступал за казанский «Рубин», московское «Динамо», екатеринбургский «Урал», «Ростов» и «Факел».

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