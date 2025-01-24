Игорь Калинин: «Факел» точно не слабее конкурентов

Левый защитник «Факела» Игорь Калинин, выступающий за воронежский клуб на правах аренды из «Ростова», рассказал о своих ожиданиях от весенней части текущего сезона-2024/2025.

«С какими эмоциями я жду весенний отрезок чемпионата? С нетерпением. И уверенностью, что мы решим задачу. Я считаю, что реалистично смотрю на турнирную ситуацию, на конкурентов. Мы точно не слабее, но это нужно доказать», — приводит слова Калинина официальный сайт «Факела».

Воронежский «Факел» по итогам осенней части сезона-2024/2025 набрал 14 очков в 18 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ — в зоне стыковых матчей. При этом воронежцы на одно очко опережают находящийся в зоне прямого вылета «Ахмат» и на два очка отстают от 12-го места, которое гарантирует сохранение прописки в высшем дивизионе российского футбола.

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