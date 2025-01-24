Аморим высказался о победе «Манчестер Юнайтед» в матче с «Рейнджерс» в Лиге Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу команды в матче с «Рейнджерс» (2:1) в седьмом туре общего этапа Лиги Европы.

«Мы хорошо справились и лучше владели мячом. Я думаю, мы хорошо начали, а затем потеряли контроль над игрой из-за некоторых неверных решений, но ребята справились хорошо. Мы были так близки ко второму голу, у нас было так много моментов, и это было так тяжело, но нам удалось отыграться.

Мы играем не лучшим образом, но мы перестроились по сравнению с прошлой игрой. Я знаю, что соперник другой. Всё было не так быстро. Вы можете видеть, как появляются связи. Я думаю, нам нужно быть более внимательными в нужные моменты, потому что это может нам очень помочь», — приводит слова Аморима BBC.

В заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги Европы «красные дьяволы» встретятся с румынским «Стяуа». Игра пройдёт 30 января и начнётся в 23:00 мск.

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