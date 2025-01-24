Стали известны семь команд, которые досрочно вылетели из Лиги Европы

Стали известны семь клубов, которые досрочно вылетели из розыгрыша Лиги Европы. Эти команды за тур до конца утратили шансы попасть в топ-24 команд и сражаться за выход в плей-офф турнира.
Досрочно потеряли шансы на выход в следующий раунд Лиги Европы РФШ, «Славия», «Мальмё», «Лудогорец», «Карабах», «Ницца» и «Динамо» Киев.
Возглавляет турнирную таблицу Лиги Европы «Лацио», следом идут «Айнтрахт» и «Атлетик».
Заключительные игры общего этапа Лиги Европы пройдут 30 января.
Действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта», которая в финале прошлогоднего розыгрыша турнира разгромила «Байер» со счётом 3:0.
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