Определились 15 из 24 клубов, которые сыграют в плей-офф Лиги Европы

За тур до окончания общего этапа Лиги Европы стали известны 15 клубов, которые гарантировали себе продолжение борьбы за победу в турнире после завершения матчей в группе.

Выход в плей-офф обеспечили для себя «Лацио», «Айнтрахт» (Франкфурт), «Атлетик», «Манчестер Юнайтед», «Лион», «Тоттенхэм», «Андерлехт», «Стяуа», «Галатасарай», «Будё/Глимт», «Виктория» (Пльзень), «Олимпиакос», «Рейнджерс», «АЗ Алкмар» и «Юнион».

На девять оставшихся путёвок в плей-офф претендуют 14 клубов — «Аякс», ПАОК, «Реал Сосьедад», «Мидтьюлланн», «Эльфсборг», «Рома», «Ференцварош», «Фенербахче», «Бешикташ», «Порту», «Твенте», «Брага», «Хоффенхайм» и «Маккаби» (Тель-Авив).

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