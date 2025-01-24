Бруну Фернандеш: после слов Маты начинаю задумываться о переезде в Австралию

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, что стал задумываться о переезде в Австралию после слов бывшего одноклубника Хуана Маты, который выступает за австралийский «Вестерн Сидней».

«После тех видео, которые Мата мне присылает о его образе жизни, о том, как он играет в гольф, отдыхает на пляже, о стадионе, болельщиках, условиях в клубе и обо всем этом, я начинаю задумываться. Если он все ещё там, это даже более привлекательный вариант, потому что он сказал мне, что влюблен в эту страну и ее культуру.

Он говорил мне, что, возможно, жалеет, что не переехал в Австралию раньше в своей карьере. Это тот человек, по которому можно почувствовать, насколько он счастлив в каком-то месте, и я думаю, что сейчас Хуан именно такой. Он действительно счастлив там. Он только и говорит мне о хорошем. Конечно, в Рождество я был, где холодно и ветрено, а он присылал мне видео с солнцем и с тем, как он живёт прямо перед пляжем – это было прекрасно», — приводит слова Фернандеша Goal.

Контракт Фернандеша с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2027 года.

Самые скандальные футболисты в истории