Аморим ответил на вопрос о будущем Гарначо в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после победы в матче общего этапа Лиги Европы с «Рейнджерс» (2:1) рассказал о будущем аргентинского вингера «красных дьяволов» Алехандро Гарначо.

«Я сосредоточен на футболе, Гарначо по-прежнему здесь. Он игрок «Манчестер Юнайтед», сегодня он был важен для нас. Посмотрим, что случится в ближайшие дни», — приводит слова Аморима Goal.

В нынешнем сезоне 20-летний Гарначо принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.